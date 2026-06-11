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Söke'de kiraz bahçeleri denetlendi, numuneler alındı

Söke'de kiraz bahçeleri denetlendi, numuneler alındı
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Aydın'ın Söke ilçesinde ilçe tarım ekipleri, kiraz bahçelerinde hastalık ve zararlı organizmalara karşı denetim yaparak ağaçlardan numune aldı. Çalışmalar yıl boyunca sürecek.

Aydın'ın Söke ilçesinde ilçe tarım ekipleri tarafından kiraz bahçelerinde hastalık ve zararlı organizmalara yönelik kontroller gerçekleştirilirken, ağaçlardan alınan numuneler de incelemeye gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bitki sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçedeki kiraz üretim alanlarında hastalık ve zararlı organizmalara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Sahaya çıkan ekipler, kiraz ağaçlarında detaylı kontroller yaparak muhtemel hastalık ve zararlıların tespitine yönelik incelemelerde bulundu. Çalışmalar kapsamında ağaçlardan numuneler alınırken, elde edilen örneklerin gerekli analiz ve değerlendirmeler için ilgili birimlere gönderileceği öğrenildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki sağlığının korunması, kaliteli ve verimli üretimin sürdürülebilmesi amacıyla tarım alanlarındaki denetim ve takip çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti. Ayrıca tarımsal üretimde karşılaşılabilecek risklerin erken tespiti için sahadaki kontrol faaliyetlerinin önemine dikkat çekildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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