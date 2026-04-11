Domuz sürüsü çiftçinin kamerasına yansıdı

Sivas'ta sürü halinde dolaşan domuzlar, genç çiftçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde ekili arazisine gübre atmaya giden Muhammed Efe Uçar, arazide domuz sürüsü ile karşılaştı. Yaklaşık 25 domuzdan oluşan sürüyü cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen genç çiftçi, ekili arazisine de zarar veren domuzları traktörünün kornası ile korkutup kaçırmayı başardı. Sürü halinde koşarak uzaklaşan domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

"Domuzlar mahsullerimize zarar vermeye başlamıştı"

Domuzların sıklıkla görülmeye başladığını ifade eden Uçar, "Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde yaşıyorum. Mahsullerimize gübre atmak için tarlamıza gittiğimizde yaklaşık 25 tane domuzdan oluşan bir sürü gördüm. Gördüğüm bu domuzlar mahsullerimize zarar vermeye başladı. Devlet büyüklerimizden bunun için bir önlem almalarını talep ediyorum" dedi. - SİVAS

