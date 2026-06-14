Şırnak'ta 25 üreticiye yüzde 75 hibeli arıcılık ekipmanı dağıtıldı

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Organik Tarımın Kontrolü ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, 25 üreticiye yüzde 75 hibeli organik arıcılık ekipmanları teslim edildi.

Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Organik Tarımın Kontrolü ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, il genelindeki arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve organik üretimin artırılması amacıyla üreticilere destek sağlandı. Proje kapsamında 25 üreticiye yüzde 75 hibe desteğiyle toplam 125 adet organik arısız kovan, 25 adet arıcı körüğü, 25 adet arıcı maskesi, 25 adet arıcı eldiveni, 25 adet sırtarağı ve 25 adet el demiri teslim edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, organik arıcılığın yaygınlaştırılması, üreticilerin modern ekipmanlarla desteklenmesi ve bölgedeki arı ürünleri üretiminin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı