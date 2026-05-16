Haberler

Sinop'ta muhtemel taşkınlara karşı hummalı çalışma

Sinop'ta muhtemel taşkınlara karşı hummalı çalışma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop İl Özel İdaresi, kırsal yollarda su baskınlarını önlemek ve ulaşımı güvenli hale getirmek için şevleme, menfez temizliği ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop İl Özel İdaresi, kırsal altyapıyı güçlendirmek ve ulaşımın kesintisiz sürdürülmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, muhtemel yoğun yağışlar sonrasında meydana gelebilecek su baskınlarını ve taşkınları önlemek, yollarda can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için sahada yoğun bir mesai harcıyor. İl Özel İdaresi sorumluluk sahasındaki yol ağlarında yürütülen planlı çalışmalar kapsamında; şevleme, şarampol düzenleme, menfez temizliği ve yıpranan menfezlerin yenilenmesi işlemleri gerçekleştiriliyor. Yapılan bu çalışmalarla yağmur sularının kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi hedeflenirken, köy yollarının da yağışlara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi sağlanıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, vatandaşların kesintisiz, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına sahip olması için saha çalışmalarının il genelinde aralıksız bir şekilde süreceği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

86 ve 79 yaşındaki çiftin tüm serveti tek telefonla gitti
Lewandowski, Barcelona defterini resmen kapattı

Barcelona defterini resmen kapattı
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti

Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! İşte beklenen takvim