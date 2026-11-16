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Silopi'de zeytin hasat programı Özgen köyünde üreticilerle yapıldı

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Silopi'de zeytin hasat programı Özgen köyünde üreticilerle yapıldı
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Silopi'de tarımsal üretimin geliştirilmesi kapsamında Özgen köyünde hasat programı düzenlendi. Programa katılan heyet, üretici Serdar Soysal'ın zeytin bahçesindeki hasat çalışmalarını yerinde takip ederek üreticiye bereketli sezon temennisinde bulundu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında hasat programı düzenlendi.

Özgen köyünde programa Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Demircan, Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ile Silopi Yerfıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal katıldı. Program kapsamında heyet, üretici Serdar Soysal'a ait zeytin bahçesinde gerçekleştirilen hasat çalışmalarına katıldı. Zeytin toplama çalışmalarını yerinde takip eden heyet üyeleri, üreticiyle bir araya gelerek tarımsal üretim ve bölge tarımının geliştirilmesine ilişkin konularda sohbet etti. Hasat programında üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu. Heyet üyeleri, ev sahipliği ve misafirperverliğinden dolayı üretici Serdar Soysal'a teşekkür ederek Silopi'deki tüm üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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