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Sazköy'de sıcak asfalt çalışmaları başladı

Sazköy'de sıcak asfalt çalışmaları başladı
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Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı ilçesine bağlı Sazköy köyünde sıcak asfalt serim çalışmalarına başlayarak köyün ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı ilçesine bağlı Sazköy köyünde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Çalışmalarla köyün ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Sazköy köyünde sıcak asfalt serim çalışmalarına başlandı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Planlanan program doğrultusunda devam eden asfalt çalışmalarıyla ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yol yatırımlarının sürdüğünü belirterek, köylerde ulaşım standartlarını yükseltecek çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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