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Fındık sezonu öncesi domuz alarmı: Avcılar harekete geçti

Fındık sezonu öncesi domuz alarmı: Avcılar harekete geçti
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Samsun'da fındık hasadı öncesi yaban domuzlarının bahçelere zarar vermesi üzerine avcılar harekete geçti. Atakum ilçesi Kurugökçe Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda bazı domuzlar etkisiz hale getirildi. Üreticiler, zararın azaltılması için bu tür mücadelelerin devam etmesini talep ediyor.

Samsun'da fındık hasadı öncesi bazı kırsal mahallelerde yaban domuzlarının fındık bahçelerine zarar vermesi üzerine avcılar harekete geçti. Vatandaştan gelen talep üzerine avcılar domuz avladı.

Fındık üreticileri, son dönemde yaban domuzlarının bahçelere girerek fındık ocaklarına ve ürünlere zarar verdiğini belirterek yetkililerden destek istedi. Bunun üzerine ilgili kurumlarla yapılan koordinasyonun ardından belirlenen bölgelerde yaban domuzlarına yönelik mücadele gerçekleştirildi.

Avcıların katılımıyla Atakum ilçesi Kurugökçe Mahallesi'nde çalışmalar kapsamında bazı yaban domuzları etkisiz hale getirilirken, üreticiler fındık sezonu öncesinde bahçelerinde oluşabilecek zararların azaltılması açısından çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.

Fındık üreticileri, özellikle hasat öncesi dönemde yaban hayvanlarının verdiği zararların arttığını belirterek, benzer çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde devam etmesini istedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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