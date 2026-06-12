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Doğu meyve güvesine karşı mücadele uyarısı: Üreticilere zamanında ilaçlama çağrısı

Doğu meyve güvesine karşı mücadele uyarısı: Üreticilere zamanında ilaçlama çağrısı
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üretiminde kayıplara yol açan doğu meyve güvesine karşı mücadele dönemine girildiğini duyurdu. Üreticilere kimyasal ve kültürel mücadele yöntemleri hakkında uyarılar yapıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen tahmin ve erken uyarı çalışmaları ile arazi sürveyleri sonucunda, meyve üretiminde önemli verim ve kalite kayıplarına yol açabilen doğu meyve güvesi (Grapholita molesta) zararlısına karşı mücadele dönemine girildiği bildirildi.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, teknik personelin saha kontrolleri ve tahmin-erken uyarı sistemlerinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu üreticilerin gerekli mücadele tedbirlerini almalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, bitkisel üretimde zararlılarla mücadelenin doğru zamanda yapılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, üreticilerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden teknik destek alarak önerilen mücadele yöntemlerini uygulamalarının ürün kayıplarının önlenmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Açıklamada, doğu meyve güvesinin birinci dölüne karşı sürgünlerde ilk zarar belirtilerinin görülmesiyle birlikte mücadeleye başlanması gerektiği belirtildi. Haziran ayının ilk haftasından itibaren ikinci döle karşı uygulama yapılmasının, kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak yaklaşık 20 gün sonra ise üçüncü uygulamanın gerçekleştirilmesinin tavsiye edildiği kaydedildi. Orta erkenci çeşitlerde genellikle iki, geççi çeşitlerde ise üç uygulamanın yeterli olduğu ifade edildi.

Kimyasal mücadelenin yanı sıra zararlıdan etkilenmiş sürgünlerin kesilip imha edilmesi ve ağaç altına dökülen meyvelerin bahçeden uzaklaştırılmasının da mücadelenin başarısını artıracağı bildirildi.

Üreticilere bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanmaları çağrısında bulunan müdürlük, reçetesiz ürün kullanılmaması, ambalaj üzerindeki etiket bilgilerinin okunması ve yalnızca tavsiye edilen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini hatırlattı. İnsan sağlığı ve çevrenin korunması için kullanım talimatlarına uyulmasının önemine dikkat çekildi.

Ayrıca uygulama sırasında eldiven, gözlük, maske ve koruyucu tulum kullanılması, boş ambalajların çevreye rastgele bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Müdürlük, üreticilere bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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