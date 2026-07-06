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Samsun'da depozito iade sistemine ilgi 14 kat arttı

Samsun'da depozito iade sistemine ilgi 14 kat arttı
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Samsun'da 1 Temmuz'da içecek ambalajları için iade bedelinin 1 TL'ye yükseltilmesiyle vatandaşların sisteme ilgisi arttı. Son 6 günde 205 bin 603 ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı, günlük ortalama iade sayısı 2 bin 500'den 34 bin 250'ye çıktı.

Samsun'da depozito yönetim sistemi kapsamında 1 Temmuz'da içecek ambalajları için iade bedelinin 1 TL olarak uygulanmaya başlanmasının ardından vatandaşların sisteme ilgisi önemli ölçüde arttı. Kentte son 6 günde 205 bin 603 içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı.

Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun'da 1 Temmuz-6 Temmuz tarihleri arasında plastik, metal ve cam olmak üzere toplam 205 bin 603 içecek ambalajı Depozito Yönetim Sistemi (DOA) aracılığıyla geri dönüşüme kazandırıldı. Uygulama öncesinde kentte günlük ortalama 2 bin 500 içecek ambalajı sisteme kazandırılırken, 1 Temmuz itibarıyla depozito iade bedelinin 1 TL'ye yükseltilmesinin ardından bu sayı yaklaşık 14 kat artarak günlük ortalama 34 bin 250'ye ulaştı. Samsun genelinde vatandaşların kullanımına sunulan 34 Depozito İade Otomatı (DOA) aracılığıyla plastik, metal ve cam içecek ambalajları toplanırken, uygulamanın geri dönüşüme katkısının yanı sıra çevre bilincini de artırması hedefleniyor.

DOA sistemi

Sistemi kullanmak isteyen vatandaşlar, öncelikle DOA mobil uygulamasını cep telefonu veya tabletlerine indiriyor. Uygulamada yer alan "Depozito İade İşlemi" butonuna tıklayan kullanıcılar, otomat ekranında bulunan karekodu telefonlarıyla okuttuktan sonra depozitolu içecek ambalajlarını makineye bırakıyor. İşlem tamamlandığında ambalaj başına belirlenen 1 TL'lik depozito bedeli, kullanıcının DOA dijital cüzdanına aktarılıyor.

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, depozito yönetim sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte hem geri dönüşüm oranlarının artırılmasının hem de çevrenin korunmasına katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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