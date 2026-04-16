Polonyalı dağcılar Süphan Dağı'ndan kayakla indi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırındaki Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştiren Polonyalı dağcılar, olumsuz hava şartları nedeniyle zirveye ulaşamadan 3 bin 500 metreden kayarak inişe geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Süphan Dağı, bu kez uluslararası bir dağcılık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Adilcevaz'daki 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip olan Süphan Dağı'na sabahın erken saatlerinde tırmanışa başlayan Polonyalı dağcılar, havanın rüzgarlı olması nedeniyle zirveye ulaşamadan 3 bin 500 metreden kayarak inişe geçti. Kar kalitesinin uygun olması, sporcuların güvenli ve keyifli bir şekilde kayarak iniş yapmasına imkan sağladı.

Polanyalı sporcu Michal Ostowicz, Türkiye'nin dağcılık ve kış sporları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Süphan Dağı hem teknik hem de doğal güzellikleri açısından oldukça etkileyici. Burada kayak yapmak bizim için unutulmaz bir deneyim oldu" dedi.

Ostowicz, bir haftadır bölgede olduklarını belirterek, "Hava şartları çok kötü. Dün Nemrut Dağı'na tırmandık, bugün ise Süphan Dağı'na. Ancak sert rüzgar vardı. 3 bin 500 metreden kayakla inişe geçtik" diye konuştu.

Polonyalı dağcıların yaptığı etkinliğin uluslararası tanıtım açısından önemli olduğunu vurgulayan yetkililer, bu tür organizasyonların artmasının hem turizme hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. - BİTLİS

