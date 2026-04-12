Pınarhisar'da üreticilere teknik destek

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tarım müdürü, üreticilere sera teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, gübreleme uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde seralarda salatalık, domates, kıvırcık marul yetiştiren üreticiler teknik konularda bilgilendirildi.

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, köylerde kurulan sera alanlarını inceledi. Üreticilerle bir araya gelen Yılmaz, seralarda yetiştirilen salatalık, domates ve kıvırcık marul fidelerini kontrol ederek, çiftçiye yetiştiricilik teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele ile gübreleme uygulamaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ayrıca, B Reçete Sistemi ile Bitki Koruma Ürünleri Üretici Uygulama Belgesi hakkında çiftçiye gerekli bilgiler verdi. Yılmaz, "Üreticilerimizin bilinçli üretim yapabilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla saha çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor

Katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Merakla bekledikleri sonuçlar çıktı
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan istifa çağrılarına cevap

Taraftar kendisine ateş püskürürken verdiği tek cevapla noktayı koydu
Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Seçimler tamamlandı! Komşuya Kürt cumhurbaşkanı
Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti