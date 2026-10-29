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Ömerli Barajı'nda sazan yarışı 25-31 Ekim'de renkli anlara sahne oldu

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Ömerli Barajı'nda sazan yarışı 25-31 Ekim'de renkli anlara sahne oldu
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Ömerli Barajı'nda 25-31 Ekim'de düzenlenen geleneksel sazan yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Ömerli Barajı Sportif Olta Balıkçıları Derneği'nin etkinliğinde tutulan sazanlar ölçüm sonrası baraja bırakılırken, yarışmacıların heyecanı dronla görüntülendi.

Ömerli Barajı'nda düzenlenen geleneksel sazan balığı yakalama yarışmasında renkli anlar yaşandı. İddialı açıklamaların yapıldığı yarışmada, tutulan balıklar ölçümlerin ardından baraja geri bırakıldı.

Ömerli Barajı Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından düzenlenen geleneksel sazan balığı yakalama yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. 25-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmada bazı balıkçılar büyük sazan yakalamanın sevincini oyunlar oynayarak kutlarken, bazıları ise oltalarına takılan balıkları heyecanla kıyıya çekti. Yarışmacılar arasında "Bu yarışmanın birincisi ben olacağım" diyerek iddialı açıklamalar yapanlar da oldu. Yarışma boyunca yakalanan sazan balıkları ise ölçüm ve değerlendirmelerin ardından yeniden baraja bırakıldı. Yarışmacıların heyecanı ve renkli anları dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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