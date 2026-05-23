Ayvalı Barajı'nda yüzde yüz doluluk, kapaklar açılabilir

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı, yoğun yağışlar sayesinde son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Barajda tam kapasite enerji üretimi yapılırken, taşkın riskine karşı kapakların açılması gündemde.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Ayvalı Barajı, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkan barajda, gece gündüz tam kapasiteyle enerji üretimi yapıldığı bildirildi.

Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Oltu ilçesinde, bu yıl etkili olan yoğun yağışlar barajı yeniden doldurdu. Oltu Çayı üzerinde bulunan Ayvalı Barajı'nın doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı öğrenildi. İş adamı Fuat Demir, "Ayvalı Barajı 7 yıldır ilk defa bu kadar doldu. Şu anda doluluk kapasitesinin üzerine çıkmış durumda. Bu nedenle baraj kapaklarının açılması muhtemel görünüyor" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yoğun yağışların hem tarımsal sulama hem de enerji üretimi açısından olumlu katkı sağladığı belirtilirken, barajdaki yüksek su seviyesinin önümüzdeki dönemde de üretime önemli katkı sunması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
