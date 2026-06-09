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Niğde'de dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Niğde'de dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi
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Niğde'nin Gümüşler, Değirmenli, Aktaş ve Elmalı köylerinde etkili olan yoğun dolu ve sağanak yağış, tarımsal alanlarda hasara yol açtı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Niğde'nin Gümüşler, Değirmenli, Aktaş ve Elmalı köylerinde etkili olan yoğun dolu yağışı ve sağanak, tarımsal alanlarda zarara neden oldu.

6 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen olumsuz hava şartlarının ardından Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete ve ilgili birim ekipleri afetin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarına başladı.

Tarım arazileri ve meyve bahçelerinde yapılan ilk incelemelerde dolu ve sağanak yağışın üretim alanlarında etkili olduğu belirlenirken, ekiplerin zarar gören alanlarda detaylı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, afetin tarımsal üretime olan etkilerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtilerek, üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin tespit edilmesi amacıyla hasar belirleme çalışmalarının titizlikle devam ettiği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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