Meteoroloji Erzincan'da 4-9 Kasım 2026 için zirai don uyarısı yaptı

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Erzincan'da 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünün yayımladığı uyarıya göre, belirtilen tarihlerde Erzincan çevresinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının düşerek en düşük 0 dereceye kadar gerileyeceği tahmin edilirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde yerel ölçekte zirai don riski bulunduğu bildirildi.

Olası don olayının tarımsal üretimde zarara yol açabileceğine dikkat çekilerek, üreticilerin ürünlerini ve tarım arazilerini kontrol etmeleri, hava sıcaklıklarını yakından takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları istendi.

Yetkililer, çiftçilerin olası ürün kayıplarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı