Haberler

Dolu afeti sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı

Dolu afeti sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan dolu yağışı, erkenci tarım ürünlerine zarar verdi. Hasar tespit çalışmalarına hızla başlandı. İlçe Kaymakamı, devletin üreticilerin yanında olduğunu belirtti.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan dolu yağışının bölgedeki sert çekirdekli erkenci ürünlere zarar verirken, hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Bükdeğirmeni, Uzuncaburç, Çaltıbozkır, Canbazlı, İmamlı ve Keşlitürkmenli mahallelerinde hafta sonu dolu yağışı etkili oldu. Dolu tarım arazilerine hasara yol açtı. Özellikle erik, badem, ceviz ve erkenci üzüm bağlarında zarar meydana gelirken, Örenköy Mahallesi'nde çiçek açan erkenci şeftalilerin de etkilendiği öğrenildi. Şiddetli yağışın ardından bölgede incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke İlçe Tarım Müdürü Yusuf Gün ve Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, üreticilerle bir araya gelerek hasar tespit çalışmalarını başlattı.

Dolu yağışının bazı ürünlere zarar verdiğini belirten Kaymakam Abdullah Aslaner, "Devletimiz tüm imkanlarıyla üreticimizin yanında. Hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde başlamış bulunmaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi

Korkulan oldu! İran'dan savaş gemisini vuran ABD'ye misilleme
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: 6 saat boyunca uyardık ama...
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’den Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili vahim iddialar

İYİ Partili Çömez'den Gülistan Doku soruşturması için vahim iddialar
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu

Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi

Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi

Maç bitti olanlar oldu!
Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Altından bambaşka kişiler çıktı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi

Eski valinin en yakınındaki ismin ifadesi ortaya çıktı