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Menteşe'de kooperatiflerin genel kurulları tamamlandı

Menteşe'de kooperatiflerin genel kurulları tamamlandı
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Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin genel kurullarına katılarak üreticilere kırsal kalkınma destekleri, b-reçete uygulamaları ve güncel projeler hakkında bilgi verdi.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinin genel kurullarına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Toplantılarda, kırsal kalkınma desteklerinden b-reçete uygulamalarına kadar birçok kritik konuda bilgilendirme yapıldı.

Menteşe'de tarımsal üretimin ve ortak hareket etme kültürünün en önemli sacayaklarından olan kooperatiflerde genel kurul heyecanı yaşandı. Menteşe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda, S.S. Avcılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve S.S. Özlüce Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin genel kurulları başarıyla tamamlandı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen genel kurul toplantılarına Menteşe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eren Kaçmaz da bizzat katılım sağladı. Üreticilerin talep ve görüşlerini dinleyen İlçe Müdürü Kaçmaz, kooperatifçiliğin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çekti.

Genel kurulların ardından İlçe Müdürlüğü teknik personeli ve İlçe Müdürü Eren Kaçmaz tarafından katılımcılara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda öne çıkan başlıklar şunlar oldu: Kooperatiflerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı kırsal kalkınma desteklemelerinden maksimum düzeyde nasıl yararlanılacağı aktarıldı. Hayvancılıkla uğraşan üreticileri yakından ilgilendiren, ilaç kullanımında şeffaflık ve güvenliği sağlayan b-reçete (elektronik reçete) sistemi ve dikkat edilmesi gereken kurallar detaylıca anlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel projeleri, üretim planlamaları ve destekleme modelleri hakkında üreticilere rehberlik edildi.

Menteşe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, yerel tarımı ve üretici örgütlerini desteklemeye, sahada üreticinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Genel kurullar, karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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