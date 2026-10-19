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MASKİ Genel Müdürü Kılıç, İstanbul'da dirençli şehirler programına katıldı

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MASKİ Genel Müdürü Kılıç, İstanbul'da dirençli şehirler programına katıldı
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MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, İLBANK ve Dünya Bankası iş birliğinde İstanbul'da düzenlenen programda dirençli altyapı ve sürdürülebilir kentleşmeyi değerlendirdi. COP31 öncesi düzenlenen programda su, atıksu ve altyapı yatırımları ile finansman modelleri ele alındı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç, İLBANK ve Dünya Bankası Grubu iş birliğinde İstanbul'da düzenlenen "Dirençli Şehirler İnşa Etmek: Politika Hedeflerinden Yatırıma Hazır Uygulamalara" programına katıldı. Programda iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı sistemleri, sürdürülebilir kentleşme ve yerel yönetimlerin yatırım öncelikleri ele alındı.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Projeler Dairesi Başkanı Hami Berk Yakıcı ve Projeler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Elif Urun ile birlikte programa katılım sağladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'in de katıldığı programda, şehirlerin geleceğe hazırlanmasına yönelik yatırım ve uygulamalar değerlendirildi.

İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, şehirlerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli hale getirilmesi ve sürdürülebilir kentleşme hedefleri doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Yerel yönetimlerin yatırım önceliklerinin yanı sıra kentsel dönüşüm, sürdürülebilir ulaşım, altyapı yatırımları, uluslararası kalkınma bankalarıyla iş birliği imkanları ve yenilikçi finansman modelleri de gündeme geldi.

İçme suyu, atıksu, altyapı ve çevre yatırımlarının da ele alındığı programda, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri ve afetlere dayanıklı altyapı sistemlerinin önemi vurgulandı. Yerel yönetimlerin uzun vadeli planlamalarında sürdürülebilir ve bütüncül yaklaşımların gerekliliğine dikkat çekildi.

Programın, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde iklim değişikliğiyle mücadele ve dirençli şehirlerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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