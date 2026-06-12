Mardin'de çiftçilerin yoğun mesaisi başladı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte çiftçilerin yoğun mesaisi de başladı. İlçede mercimek hasadına başlayan üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutuyor.

Gün içerisinde 40 dereceyi aşan sıcaklık altında çalışan çiftçiler, büyük emek harcayarak mercimek hasadını sürdürüyor. Yaklaşık 12 saat boyunca tarlada mesai yapan üreticiler, sezonu verimli geçirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tarımsal faaliyetlerin hız kazandığı bölgede, kavurucu sıcaklara rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor. 40 dereceyi aşan sıcaklık altında mercimek hasadı yapan çiftçilerin zorlu mesaisi ise dron ile havadan görüntülendi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı