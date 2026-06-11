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Kütahya ormanları için ortak vizyon buluşması

Kütahya ormanları için ortak vizyon buluşması
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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne atanan Yusuf Karartı'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Görüşmede Kütahya'nın orman varlığı, sürdürülebilir çevre politikaları ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce ile Yönetim Kurulu Üyeleri Melih Aslan ve Semra Tozaraydın, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yusuf Karartı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Yusuf Karartı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunulurken, Kütahya'nın sahip olduğu doğal kaynaklar, ormancılık faaliyetleri, sürdürülebilir çevre politikaları ve kurumlar arası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Türkiye'nin orman varlığı bakımından öne çıkan illerinden biri olan Kütahya'nın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 56'sının ormanlarla kaplı olduğuna dikkat çekildi. Kızılçam, karaçam, sarıçam, meşe, ardıç ve kayın gibi zengin ağaç türlerine ev sahipliği yapan Kütahya ormanlarının; odun dışı orman ürünleri, ekoturizm, biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı.

Toplantıda ayrıca ormanların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar, yangınlarla mücadelede farkındalık faaliyetleri, sürdürülebilir kaynak yönetimi ve çevresel duyarlılığın artırılmasına yönelik projeler ele alındı. Kütahya'nın ekonomik kalkınma hedefleri ile doğal kaynakların korunması arasındaki dengenin önemine dikkat çekilirken, kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Yusuf Karartı'ya görevinde başarılar dileyerek yeni görevinin Kütahya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından ziyaret sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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