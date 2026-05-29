Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde dönüş yolculukları başladı. D-100 Karayolu'nun Kaynaşlı geçişinde araç yoğunluğu normal günlerin üzerine çıkarken, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde trafik akıcı şekilde devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilinin erken bitiren vatandaşların dönüş yolculuklarını başlattı. Düzce güzergahında trafik yoğunluğu artış gösterdi. D-100 Karayolu'nun Kaynaşlı mevkisinde araç sayısında belirgin artış yaşanırken, zaman zaman yoğunluk oluştuğu gözlemlendi. İstanbul yönüne doğru ilerleyen sürücüler nedeniyle özellikle D-100 Karayolu üzerinde trafik normal günlerin üzerine çıktı. Buna karşın Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde ulaşımın akıcı şekilde sürdüğü, araçların kontrollü olarak ilerlediği görüldü.

Yetkililer, dönüş trafiğinin hafta sonu boyunca artarak devam etmesinin beklendiğini belirterek sürücüleri hız kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı