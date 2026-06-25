Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde hasat bereketi

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kurumun ihtiyaçları, ekim nöbeti uygulamaları ve toprak yapısı dikkate alınarak planlanan 2026 üretim sezonunda toplam 5 bin 750 dekarlık alanda hububat ekimi gerçekleştirildi. Arpa hasadı tamamlanırken dekarda ortalama 662 kilogram verim elde edildi. Buğdayda ise bereketli bir sezon bekleniyor.

Enstitü arazilerinde düzenlenen hasat programına Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç ile kurum personeli katıldı. Hasat öncesinde konuşma yapan Kılınç'ın ardından kurban kesilerek hasat sezonu resmen başladı.

Hasatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enstitü Müdürü Kerim Kılınç, "Enstitümüzün ihtiyaçları ile bölgemizin toprak yapısını ve ekim nöbetini dikkate alarak planlı bir üretim gerçekleştirdik. Bin dekarlık alanda yetiştirdiğimiz arpada dekar başına ortalama 662 kilogram verim elde ettik. Bu sonuç bizleri memnun etti. Buğday hasadına da başladık. İlk gözlemlerimiz oldukça olumlu. Yerli ve milli çeşitlerimizin üretimdeki başarısını görmek bizleri mutlu ediyor. Üreticilerimiz için de 2026 yılının bol ve bereketli bir hasat sezonu olmasını diliyorum." dedi.

Kurum hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak amacıyla ekilen bin dekarlık arpa alanında hasat tamamlanırken, kalan 4 bin 750 dekarlık alanda ise bölgenin toprak ve iklim şartlarına uygun olarak belirlenen buğday çeşitleri yetiştirildi. Üretimde ağırlıklı olarak Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) enstitülerince geliştirilen yerli ve milli Halis ekmeklik buğday çeşidi tercih edildi.

Buğday hasadının yeni başlamasına rağmen ilk gözlemlerin verimli bir üretim sezonuna işaret ettiğini belirten yetkililer, planlı üretim anlayışıyla yürütülen çalışmaların hem hayvancılığın yem ihtiyacına hem de kaliteli buğday üretimine önemli katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı