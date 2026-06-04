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Kırklareli'nde süne zararlısına karşı ilaçlama uyarısı

Kırklareli'nde süne zararlısına karşı ilaçlama uyarısı
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Babaeski ilçesine bağlı üç köyde süne zararlısına karşı 3 Haziran 2026'dan itibaren ilaçlama yapılacağını duyurdu. Üreticilere ruhsatlı ilaç kullanmaları ve arıcıların önlem alması uyarısı yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, süne nimf sürveyi çalışmaları çerçevesinde Babaeski ilçesine bağlı bazı köylerde süne zararlısına karşı ilaçlı mücadele kararı alındığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, hububat üretiminde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olan süne zararlısına karşı yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren 3 gün içerisinde Babaeski ilçesinin Çengerli, Minnetler ve Düğüncülü köylerinde ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, zirai mücadelenin başarılı olabilmesi için üreticilerin Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini kullanmaları gerektiği vurgulandı. İlaçlama sürecinde üreticilerin gerekli tedbirleri almasının önemine dikkat çekildi.

Öte yandan, yapılacak mücadele çalışmalarıyla ilgili özellikle arıcılık faaliyetinde bulunan üreticilerin bilgilendirildiği belirtilerek, ilaçlama döneminde arıların korunması için gerekli önlemlerin alınması istendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, süne zararlısına karşı yürütülen mücadelenin bölgedeki hububat üretiminin korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, üreticilerin duyuruları yakından takip etmelerini istedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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