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Kilis’te biber hasadı başladı: 118 bin ton üretim bekleniyor

Kilis’te biber hasadı başladı: 118 bin ton üretim bekleniyor
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Kilis’te biber hasadı başladı.

Kilis'te biber hasadı başladı. Kent genelinde 53 bin 450 dekar alanda üretilen biberden yaklaşık 118 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Kilis'te biber hasadı başladı. Kentteki sebze ekili alanların yaklaşık üçte ikisini biber üretim alanları oluştururken yaklaşık 91 bin ton salçalık ve 27 bin ton baharatlık kırmızı biber üretimi gerçekleştiriliyor. Musabeyli ilçesinde özellikle Hasancalı köyü ve çevresinde baharatlık kırmızı biber üretimi ve işlenmesi öne çıkarken, Elbeyli ilçesi ve çevresinde ise ağırlıklı olarak kurutmalık ve salçalık biber yetiştiriliyor. Kilis'te biberin işlenmesine yönelik 2 salça fabrikası ve 17 baharatlık biber işleme tesisi bulunuyor. Baharatlık biber işleme tesislerinin 15'i Hasancalı Köyü ve çevresinde faaliyet gösteriyor.

2025 yılı TÜİK verilerine göre, Kilis, baharatlık kırmızı biber üretiminde Türkiye üçüncüsü, salçalık biber üretiminde ise Türkiye sekizincisi konumunda bulunuyor. tarlalarda başlayan biber hasadı, işleme tesislerinde devam ederek çeşitli ürünlere dönüştürülüyor.

Öte yandan, biber hasadına Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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