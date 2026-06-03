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Akçakoca'da kestane gal arısına karşı biyolojik mücadele

Akçakoca'da kestane gal arısına karşı biyolojik mücadele
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kestane ağaçlarını tehdit eden gal arısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Bolu Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen 2 bin Torymus sinensis türü faydalı böcek, kestane ormanlarına salınarak zararlının popülasyonunun kontrol altına alınması hedefleniyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kestane ağaçlarının sağlığını korumak ve ekolojik dengeyi sürdürmek amacıyla yürütülen kestane gal arısıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Biyolojik mücadele kapsamında, Bolu Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarı tarafından üretilen 2 bin adet Torymus sinensis türü faydalı böcek, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki kestane ormanlarına salındı.

Kestane gal arısının doğal düşmanı olan Torymus sinensis'in doğaya bırakılmasıyla, zararlının popülasyonunun kontrol altına alınması ve kestane ağaçlarının korunması hedefleniyor.

Yetkililer, çevre dostu yöntemlerle sürdürülen biyolojik mücadelenin, kestane ormanlarının geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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