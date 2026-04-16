Apçağa köyünde turizm için işletmecilerle istişare

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Apçağa köyünde, turizm sezonu öncesinde hazırlıkların değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, ilgili kurum amirleriyle birlikte ilçenin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Apçağa Köyü'nü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında köyde faaliyet gösteren işletmecilerle bir araya gelen Arıkan, turizm sezonu öncesi yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda, bölgenin turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve ziyaretçilere sunulan imkanların geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca misafir memnuniyetinin artırılması, sürdürülebilir turizm anlayışının yaygınlaştırılması, işletmeler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ile bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunarak tanıtılması hususlarında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Arıkan, turizm faaliyetlerinin ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, tüm paydaşların bu süreçteki sorumluluğuna dikkat çekti.

Ziyaretin sonunda Apçağa köyü Muhtarı Ahmet Akyavuz'a katkılarından dolayı teşekkür eden Arıkan, iş birliği içinde yürütülen çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı