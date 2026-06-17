Kayseri OSB'de 2026 asfalt sezonu açıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde asfalt yenileme çalışmalarında 2026 sezonu açıldı. Bu yıl için planlanan yaklaşık 6 kilometre yolun asfaltı yenilenerek sanayicilerin hizmetine sunulacak.

Mehmet Yalçın başkanlığındaki Kayseri OSB yönetimi ilk 4 yıllık dönemde 60 kilometrelik yolun asfaltını yenilemişti. 2026-2030 yıllarını kapsayan dönemde de yaklaşık 25 kilometre yolun asfaltının yenilenmesi hedefleniyor.

2026 yılı asfaltlama çalışmasına ilişkin açıklama yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü 2026 yılı yatırım programı kapsamında yapılan ihale sonrası yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandığını belirtti.

Başkan Yalçın, "Bölgemiz sınırları içindeki yollarımızda ilk 4 yıllık hizmet dönemimizde 60 kilometrelik asfalt yenileme çalışmamızı gerçekleştirmiştik. 2026 yılı programımızda ise ilk etapta yaklaşık 6 kilometrelik yolumuzda asfalt yenileme çalışmamızı başlattık. Sanayicilerimize hayırlı olsun" dedi.

Yalçın, "2026 yılı yatırım programı içinde yer alan caddelerimizi kapsayan çalışmada yaklaşık 18 bin ton asfalt kullanılacak. Bu önemli yatırımın maliyetinin yaklaşık 60 milyon TL civarında olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Yalçın, asfalt yenileme çalışması süresince sanayicilerin işlerinin aksamaması için azami gayretin gösterileceğini belirterek, istek ve öneriler için 0352 321 11 00 nolu telefondan yararlanılabileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı