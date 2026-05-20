Kars'ta sulama hamlesi! 475 bin dekar arazi suya kavuşacak

Kars Barajı ve sulama iletim hattı projesinde çalışmalar sürüyor. Proje tamamlandığında 475 bin 780 dekar tarım arazisi modern sulama sistemlerine kavuşacak, bölgede tarımsal üretim ve verimlilik artışı bekleniyor.

Kars'ta tarımın geleceğini değiştirecek projede çalışmalar aralıksız sürüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, hem Kars Barajı'nda hem de yapımı devam eden Kars Barajı Sulaması İletim Hattı inşaatında incelemelerde bulunarak sahadaki son durumu değerlendirdi.

DSİ Bölge Müdürü Serdar Kotan, Bölge Müdür Yardımcısı Sefa Doğrukan, 241. Şube Müdürü Ömer Faruk Avcı ile teknik personellerden oluşan heyet, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek proje sürecine ilişkin teknik değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde, Kars Barajı Sulaması İletim Hattı kapsamında devam eden imalat çalışmaları detaylı şekilde ele alındı. Teknik ekip, projedeki mevcut ilerleme durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alırken, iş programının planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

İncelemelerde özellikle sulama altyapısının bölge tarımına sağlayacağı katkılar üzerinde durulurken, projenin tamamlanmasıyla birlikte Kars'ta tarımsal üretimde önemli bir dönüşüm yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

Kars Barajı ve Sulaması Projesi'nin tüm etaplarının tamamlanmasıyla toplam 475 bin 780 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle buluşturulacağı bildirildi. Böylece hem su kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanacak hem de bölgede üretim kapasitesi artırılarak çiftçilerin gelir seviyesine önemli katkı sunulacak.

Yetkililer, modern sulama sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte kuraklık riskinin azaltılmasının, ürün çeşitliliğinin artırılmasının ve tarımsal verimliliğin yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtti. Projenin tamamlanmasının ardından Kars'ın tarımsal üretim gücünde önemli bir sıçrama yaşaması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
