Haberler

Karasu'da karaya oturan gemi yaklaşık 71 günün sonunda kurtarıldı

Karasu'da karaya oturan gemi yaklaşık 71 günün sonunda kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı NINOVA kuru yük gemisi, 11 gün süren yoğun çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak yeniden yüzdürüldü ve Karadeniz açıklarına bırakıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık iki aydır karaya oturmuş vaziyette bekleyen "NINOVA" isimli kuru yük gemisi, yürütülen yoğun çalışmaların ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Karasu sahilinde 1 Mayıs tarihinde fırtına ve olumsuz hava şartları sebebiyle karaya oturan Kamerun bandıralı, 80 metre uzunluğundaki "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarmak için hazırlanan plan doğrultusunda 7 Temmuz'da kurtarma çalışmaları başlatıldı. Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı gözetiminde yürütülen çalışmalarda, gemideki bin 775 tonluk amonyum sülfat yükünün tahliyesi için 300 ton kapasiteli "Bahri Reis - III" isimli nakliye gemisi yanaştırıldı.

Yükü boşaltılan gemi yeniden yüzdürüldü

NINOVA'ya kurulan seyyar vinç yardımıyla birer tonluk paketler halinde nakliye gemisine aktarılan yükler, Karasu Limanı'na taşınarak mobil vinçlerle tırlara yüklendi ve güvenli alanlara sevk edildi. Gemideki tonlarca yükün tahliye edilmesinin ardından hafifleyen gemiyi kurtarma operasyonuna geçildi. 7 Temmuz sabah saatlerinde başlayan ve 11 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıksız süren teknik müdahalelerin ardından karaya oturan dev gemi, saplandığı kum birikintisinden ve sıkıştığı noktadan başarıyla çıkarıldı. Tekrar yüzdürülen NINOVA, kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte Karadeniz açıklarına bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

CHP'li belediye başkanı, uçaktan iner inmez gözaltına alındı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi

Önce evine götürdü, sonra jandarmayı aradı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım

Ankara'da taşlar yerinden oynayacak! İkisi de aynı fikirde birleşti
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var

Tatilde su kaydırağından kaptı, 7 gün sonra can verdi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık

Başkanın gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık