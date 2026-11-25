Konya'nın Karapınar ilçesinde şeker pancarı hasadında sona yaklaşılırken, mısır üreticileri ise yüksek dane nemi nedeniyle zor günler geçiriyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Konya'nın Karapınar ilçesinde 2026 tarım sezonunun sonuna yaklaşılırken, tarlalardaki hasat çalışmaları ve üreticilerin yaşadığı sorunlar gündeme geldi. Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner ile odanın teknik danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak üretim sezonunun mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, ilçede şeker pancarı hasadının yaklaşık yüzde 80 oranında tamamlandığını belirtti. Hasadı yapılan pancarların ise yaklaşık yüzde 50'sinin nakliyesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Üner, Karapınar'dan Ereğli Şeker Fabrikası'na günlük 8-10 bin ton arasında şeker pancarı sevkiyatı yapıldığını söyledi. İlçedeki mısır üretim alanlarında ise hasat süreci istenilen hızda ilerlemediğini, dane neminin yeterince düşmemesi nedeniyle hasadın önemli ölçüde geciktiğini belirtti.

"Mısır hasadında 15-20 yıl öncesini hatırlatan günler yaşıyoruz"

Karapınar Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ise mısırdaki yüksek dane neminin bu yıl ekim döneminden itibaren yaşanan iklim şartlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde beklenen şiddetli don olaylarının mısırdaki nem oranlarının düşmesine yardımcı olabileceğini ifade eden Soylu, yörede mısır ekili alanların yaklaşık yüzde 50-60'ında hasadın henüz gerçekleştirilemediğini söyledi. Bu yıl yaşanan iklim şartlarının ve mısırdaki nem probleminin kendilerine 15-20 yıl önceki, kar altında mısır hasadı yapılan dönemleri hatırlattığını belirten Soylu, Konya genelinde mısır neminin tarım piyasasını adeta kilitlediğini vurguladı. Soylu, dane nemi yüzde 20'nin üzerinde olan mısırlara alıcı bulmanın zorlaştığını, alıcıların azlığı ve fiyatların düşük olması nedeniyle çiftçilerin karar vermekte güçlük çektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı