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Kahramanmaraş'ta tarım ekipleri ayva hasadında üreticilerle buluştu

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Kahramanmaraş'ta tarım ekipleri ayva hasadında üreticilerle buluştu
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Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında ayva hasadına katılarak üreticilerle buluştu. Ekipler, biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanıldığı üretim alanlarını inceledi ve sürdürülebilir tarıma dikkat çekti.

Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında ayva hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Proje kapsamında iyi tarım uygulamaları ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanıldığı üretim alanlarında incelemelerde bulunan ekipler, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çevreye duyarlı, kaliteli ve sürdürülebilir tarımsal üretimin önemine dikkat çekilen çalışmada, üreticilerin emeğinin korunması ve verimli üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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