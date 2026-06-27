Kahramanmaraş'ta taksici esnafının yol arkadaşı güvercinler

Kahramanmaraş'ta bir taksi durağında görev yapan taksici esnafı, 10 yılı aşkın süredir durağın çevresinde yaşayan güvercinleri düzenli olarak besleyerek örnek bir dayanışma sergiliyor. Esnaf, kendi aralarında topladıkları paralarla her ay bir torba yem alarak yüzlerce güvercinin beslenmesini sağlıyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda bulunan taksi durağını yıllardır mesken tutan güvercinler, bölgenin adeta simgesi haline geldi. Her gün belirli saatlerde taksi durağına gelen güvercinler, taksici esnafının bıraktığı yemlerle beslenirken ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Yaklaşık 10 yıldan fazla süredir devam eden uygulamada taksici esnafı, her ay kendi aralarında para toplayarak bir torba yem satın alıyor. Böylece meydanda yaşayan yüzlerce güvercinin düzenli olarak beslenmesi sağlanıyor.

Taksi durağı esnafından Zafer Duzman, "Bu kuşlar 10 yıldan fazladır buraya geliyor. Biz de taksici esnafı olarak kendi aramızda para topluyor, her ay bir torba yem alıyoruz. Onları beslemek bizim için artık alışkanlık değil, bir sorumluluk oldu. Her gün sabahları aynı saatlerde geliyorlar. Onları görmek bizi de mutlu ediyor. İnsanların hoşuna gidiyor özellikle çocuklar çok seviyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı