İstanbul'un dönüşüm ekosistemi raporu açıklandı

İstanbul'un dijital ve sürdürülebilir geleceğine yön verecek olan " İstanbul'da Dijital Dönüşüm Ekosistemi Dijital ve Yeşil Dönüşüm Danışmanlık Merkezleri Raporu" düzenlenen tanıtımla kamuoyuna duyuruldu.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından İstanbul'un küresel rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek amacıyla hazırlanan raporun tanıtım toplantısı yapıldı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Fazıl Zobu Meclis Salonu'ndaki programda İstanbul'daki dijital ve yeşil dönüşüm ekosisteminin mevcut durumu mercek altına alınırken, dönüşüm merkezlerinin üstlendiği kritik roller aktarıldı. Toplantının açılışında, hazırlanan kapsamlı rapor, katılımcılarla paylaşıldı.

İstanbul genelinde faaliyet gösteren dijital ve yeşil dönüşüm danışmanlık merkezlerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar, işletmelere sağladığı katkılar ve ekosistemin mevcut röntgeni detaylı bir sunumla gözler önüne serildi. Program kapsamında organize edilen panellerde ise alanında uzman isimler dijital ve yeşil dönüşüm dünyasındaki son güncel gelişmeleri ele aldı.

Rapora göre kentte dijital ve yeşil dönüşüm alanında faaliyet gösteren 13 danışmanlık merkezi bulunurken, bunların 12'si İSTKA tarafından destekleniyor. Çalışmada, Türkiye'de bin 227 dijital olgunluk, İstanbul'da 597 dijital olgunluk analizi yapılırken, Türkiye'de 269, İstanbul'da 108 yeşil dönüşüm olgunluk analizi gerçekleştirildiği açıklandı.

Dönüşüm kapsamında düzenlenen 596 eğitim seminerine yaklaşık 14 bin kişi katıldı. Raporda ayrıca 682 işletmeye finansman ve danışmanlık desteği sağlandığı, geliştirilen projelerle 11 milyar liranın üzerinde finansmana erişimin kolaylaştırıldığı belirtildi.

"İSTKA sağladığı mali desteklerin yanı sıra pek çok odaklandığı alanda raporlar üretiyor"

İSTKA'nın sağladığı mali desteklerin yanı sıra pek çok odaklandığı alanda raporlar ürettiğini ifade eden İSTKA Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, "İstanbul Kalkınma Ajansı, Türkiye genelinde faaliyet gösteren diğer kalkınma ajansları gibi sorumlu olduğu bölgenin sosyoekonomik kalkınması için faaliyet gösteren bir kamu kurumu. Özerk bir yapısı var, kendi yönetim kuruluna sahip. İstanbul'dan sağladığı kaynağı İstanbul'un aktörü olan yönetim kurulu üzerinden karara bağlayarak İstanbul paydaşlarına belli katkılar sunuyor. Burada gözettiği önemli bir konu da üniversite, özel sektör, sivil toplum ve kamu, bunun iş birliği ve bir arada olmanın sağlayacağı gücü, kuvveti çok gözeten bir kurum İstanbul Kalkınma Ajansı. 17 yıldır faaliyet gösteriyor. İstanbul Kalkınma Ajansı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan bir kurum. Sağladığı mali desteklerin yanı sıra pek çok odaklandığı alanda raporlar üretiyor" dedi.

"Raporu kendimiz, kendi personelimiz, uzman arkadaşlarımız hazırladı"

İstanbul'daki dijital raporunun uzman kişiler tarafından hazırlandığına değinen Taşkent, "Bugün de bir yeni raporun tanıtımı vesilesiyle bu toplantıyı düzenledik. İstanbul'da faaliyet gösteren Dijital Dönüşüm Danışmanlık Merkezlerine ilişkin söz konusu rapor. Bunların hemen hepsi İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan türlü aşamalarda destek almış, hatta birçoğu bizzat ajansın desteğiyle oluşturulmuş yapılar. Bu merkezler ne yaparlar? İstanbul'da konuşlu işletmeleri ön planda İstanbul dedim de bunu Türkiye'ye yaymak mümkün, bunların bütün dünyanın tabi olduğu, Türkiye'nin de taraf olduğu belli süreçlerde hazırlanmaları için, hangi yönde hazırlanmaları için? Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm süreçlerini tamamlayabilmeleri için, sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için bu merkezler bu işletmelere danışmanlık, rehberlik hizmeti sunuyorlar. Onların olgunluk haritaları, yol haritaları, mevcut durum analizleri gibi aşamalarda onlara destek oluyorlar. Biz de bu raporda halihazırda İstanbul'da faaliyet gösteren bu merkezlerde hangi kapasiteler var, hangi imkanlar yararlanıcılara sunuluyor, bunları bir araya getirdik. Raporu kendimiz, kendi personelimiz, uzman arkadaşlarımız hazırladı ama oluşumunda bu bahsettiğim merkezler de veri katkısında bulundu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı