Haberler

Hayrabolu'da ayçiçeği tarlaları görsel şölene dönüştü

Hayrabolu'da ayçiçeği tarlaları görsel şölene dönüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 306 bin dekar alanda ekilen ayçiçekleri, hem üreticilere umut verdi hem de doğaseverlere kartpostallık manzaralar sundu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sarıya bürünen ayçiçeği tarlaları, hem üreticilerin umutlarını yeşertti hem de doğaseverlere kartpostallık manzaralar sundu.

Türkiye'nin yağlık ayçiçeği üretiminde önemli merkezlerden biri olan Hayrabolu'da, bu yıl yaklaşık 306 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi.

Güneşe dönük yüzleriyle adeta tabloyu andıran ayçiçekleri, bölge halkının yanı sıra fotoğraf tutkunları ve doğa fotoğrafçılarının da yoğun ilgisini çekti. Özellikle gün doğumu ve gün batımında eşsiz görüntüler sunan tarlalar, ziyaretçilerin objektiflerine yansıdı.

Üreticiler ise bu yıl iklim şartlarının ayçiçeği gelişimi açısından oldukça uygun seyrettiğini belirterek, verimli ve bereketli bir hasat sezonu beklediklerini ifade etti.

Hem tarımsal üretime sağladığı katkı hem de oluşturduğu doğal güzelliklerle Hayrabolu'nun ayçiçeği tarlaları, yaz aylarında bölgenin en dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

Tarihi zirve resmen başladı! Erdoğan ilk kabulünü gerçekleştirdi
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin kaderini değiştirecek yüz milyonlarca dolarlık imza atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz

Trump daha müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı sürücüye uygunsuz hareketlerde bulunan şüpheli yakalandı

Bu görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Faturası hayli ağır oldu
Zihni Göktay için tören düzenlendi

Zihni Göktay için tören düzenlendi
Kocaeli'de fabrika yangını! Alevler birden yükseldi

Kocaeli'de fabrika yangını
ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi

Dünya Ankara'daki tarihi zirveye kilitlenmişken korkulan oldu
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi

TRT spikerinden efsane Trump göndermesi! Herkes bu sözleri paylaşıyor
24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek

24 saatte ikinci zam! Gece yarısı tabela yine değişecek