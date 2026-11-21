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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan yağışla birlikte taşan Avzer deresinin yatağında yer alan narenciye bahçesinde 70 mandalina ağacı sel suyuna kapıldı. Bahçe sahibi Hakan Yıldız, mahsulü hasat etmek için tüccarla anlaştıklarını fakat ağaçların sel sularına kapıldığını söyledi.

Meteorolojini sarı kodlu Hatay'ın ilçelerinde 2 gündür yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dörtyol ilçesinde etkili olan yağışla birlikte derelerin debisi arttı. Ocaklı Mahallesi'nde bulunan Avzer Deresi'nin taşmasıyla çevrede bulunan tarım arazileri zarar gördü. Bölgede narenciye bahçesi bulunan Hakan Yıldız'ın 70 ağacı da sel sularına kapıldı.

Mahsulü hasat etmek için tüccarla anlaştıklarını fakat ağaçların sel sularına kapıldığını ifade eden Yıldız, "Ocaklı Mahalles'inde narenciye bahçem var. Bahçemi sel suları bastı, yaklaşık 70 ağaç derenin içinde kaldı. Sel felaketinden önce gerekli yerlere söylemiştik, islah olacağını söylediler. Ardından 2 sefer daha sel oldu ve yine sel oldu. 180 ağacım vardı, yarısına yakını suya gitti. Ağaçlarım sel sularıyla birlikte toprağın içinde kaldı. Mandalinalar hasat edilecekti, tüccarla anlaşmıştık ama sel ağaçları götürdü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı