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Fındık sezonu sona yaklaşırken Alaplı çarşısında hareketlilik arttı

Fındık sezonu sona yaklaşırken Alaplı çarşısında hareketlilik arttı
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde fındık sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte köylerdeki hareketlilik azalırken, ilçe merkezindeki çarşıda alışveriş hareketliliği arttı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte köylerdeki hareketlilik azalırken, ilçe merkezindeki çarşıda alışveriş hareketliliği arttı.

Alaplı'da fındık hasadının sona yaklaşması ve okulların açılmasına kısa bir süre kalması, ilçe merkezindeki esnafın işlerine yansımaya başladı.

Fındıklarını toplayarak hasat sezonunu tamamlayan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak ve okul alışverişlerini yapmak için ilçe merkezine yönelirken, özellikle Hükümet Caddesi'nde hareketlilik yaşandı.

Hükümet Caddesi'nde okul ve tekstil ürünleri üzerine satış yapan esnaf İsmail Çetin, fındık sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte çarşıdaki yoğunluğun arttığını söyledi.

Çetin, köylerde fındık hasadını tamamlayan vatandaşların alışveriş için ilçe merkezine gelmeye başladığını belirterek, "Fındık sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte çarşıda hareketlilik arttı. Okulların açılmasına da kısa bir süre kaldı. Vatandaşlarımız hem kendi ihtiyaçlarını hem de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapıyor." dedi.

Hareketliliğin artmasına rağmen hayat pahalılığının alışveriş miktarlarını etkilediğini ifade eden Çetin, vatandaşların ihtiyaçlarını daha düşük miktarlarda karşılamaya çalıştığını kaydetti.

Çetin, önümüzdeki günlerde okulların açılmasıyla birlikte çarşıdaki hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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