Erzurum'da sağanak yağışların ardından mantar bereketi: 45 dakikada poşetler doldu

Erzurum'un Aziziye ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından yüksek rakımlı dağ ve yaylalarda adeta doğal mantar bereketi yaşanıyor.

Bölgede ortaya çıkan mantar bolluğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, arazide hasada hazır bekleyen onlarca mantar görsel şölen oluşturdu. Edinilen bilgiye göre, Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi ve çevresindeki yaylalarda havaların ısınmasıyla birlikte doğaseverler ve yöre halkı dağlara akın etti. Yağışların ardından oluşan uygun iklim şartlarıyla topraktan fışkıran mantarları toplamak için yaylaya çıkan bir vatandaş, sadece 45 dakika içinde poşetlerini tamamen doldurmayı başardı.

Kilogramı 250 ile 300 lira arasında alıcı buluyor

Toplanan çaşır, palak, kuzugöbeği ve su mantarı gibi şifa deposu türler hem sofraları süslüyor hem de aile bütçesine ciddi katkı sağlıyor. Doğal ortamdan taze taze toplanan bu lezzetlerin kilogramı güncel olarak 250 ile 300 lira arasında alıcı buluyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı