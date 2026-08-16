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Ergan Dağı'nda Step Aerobik Etkinliği

Ergan Dağı'nda Step Aerobik Etkinliği
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Erzincan'da 'Herkes İçin Spor' etkinlikleri kapsamında Ergan Dağı'nda düzenlenen step aerobik etkinliğine 100'den fazla kadın katıldı. Temiz havada müzik eşliğinde yapılan spor, sağlıklı yaşam farkındalığı oluştururken katılımcılara doğayla iç içe keyifli anlar yaşattı.

Erzincan'da "Herkes İçin Spor" etkinlikleri kapsamında Ergan Dağı'nda step aerobik etkinliği düzenlendi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe 100'ün üzerinde kadın katıldı.

Ergan Dağı'nın temiz havası eşliğinde spor yapan katılımcılar, müzik eşliğinde step aerobik hareketlerini uyguladı.

Etkinlikte kadınlar hem fiziksel aktivite yaparak sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazandı hem de doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Organizasyon, "Herkes için spor, herkes için hareket" sloganıyla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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