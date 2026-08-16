Erzincan'da "Herkes İçin Spor" etkinlikleri kapsamında Ergan Dağı'nda step aerobik etkinliği düzenlendi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe 100'ün üzerinde kadın katıldı.

Ergan Dağı'nın temiz havası eşliğinde spor yapan katılımcılar, müzik eşliğinde step aerobik hareketlerini uyguladı.

Etkinlikte kadınlar hem fiziksel aktivite yaparak sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazandı hem de doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Organizasyon, "Herkes için spor, herkes için hareket" sloganıyla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı