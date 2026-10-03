Erzincan Tercan'da patates hasadı başladı, üreticiler kışlık patatesleri hasat ediyor

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde patates hasadına başlandı.

İlçeye bağlı belde ve köylerde üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri kışlık patatesleri hasat ediyor.

Erzincan genelinde geçen yıl 3 bin 751 dekar alanda 10 bin 595 ton patates üretimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, üreticilere bereketli, verimli ve kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı