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Erzincan Tercan'da patates hasadı başladı, üreticiler kışlık patatesleri hasat ediyor

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Erzincan Tercan'da patates hasadı başladı, üreticiler kışlık patatesleri hasat ediyor
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde patates hasadı başladı; üreticiler kışlık patatesleri hasat ediyor. Erzincan genelinde geçen yıl 3 bin 751 dekar alanda 10 bin 595 ton üretim yapılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bereketli sezon diledi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde patates hasadına başlandı.

İlçeye bağlı belde ve köylerde üreticiler, tarlalarda yetiştirdikleri kışlık patatesleri hasat ediyor.

Erzincan genelinde geçen yıl 3 bin 751 dekar alanda 10 bin 595 ton patates üretimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, üreticilere bereketli, verimli ve kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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