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Erzincan'ın 5 köyünü kapsayan mera ıslah projelerini Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı

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Erzincan'ın 5 köyünü kapsayan mera ıslah projelerini Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
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Erzincan'da hayvancılık için hazırlanan 5 mera ıslah ve amenajman projesi Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylandı. 2027'de Kemah'a bağlı Oğuz ile merkezdeki Handeresi, Heybeli, Çatalarmut ve Mecidiye köylerinde uygulanacak projeler mera verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Erzincan'da hayvancılığın geliştirilmesi ve meraların daha verimli kullanılması amacıyla hazırlanan 5 mera ıslah ve amenajman projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan projeler, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulundu.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı Mesut Arı başkanlığında İznik'te düzenlenen proje değerlendirme toplantısında Erzincan'ı Ziraat Yüksek Mühendisi Cihan Yılmaz ve Ziraat Mühendisi Ahmet Tahan temsil etti.

2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler kapsamında Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyü ile merkez ilçeye bağlı Handeresi, Heybeli, Çatalarmut ve Mecidiye köylerinin meralarında ıslah çalışmaları gerçekleştirilecek.

Toplam 5 köyü kapsayan projelerle meraların verimliliğinin artırılması, hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yetiştiricilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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