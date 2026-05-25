Haberler

Erzincan'da yayla yolculuğu başladı, üreticiler hayvanları kamyonlara yüklemekte zorlandı

Erzincan'da yayla yolculuğu başladı, üreticiler hayvanları kamyonlara yüklemekte zorlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da havaların ısınmasıyla yayla sezonu başladı. Tulum peyniri üreticileri sürülerini yüksek rakımlı yaylalara taşırken, kamyonlara binmek istemeyen koyun ve eşekler renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte yayla sezonu açılırken, tulum peyniri üreticileri sürülerini yüksek rakımlı yaylalara taşımaya başladı.

Kentte küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, yaz boyunca yaylalarda kalacak koyun ve yük hayvanlarını kamyonlara yüklemek için yoğun mesai harcadı. Ancak kamyonlara binmek istemeyen koyun ve eşekler nedeniyle üreticiler zor anlar yaşadı.

Yükleme sırasında ürken bazı hayvanlar çevreye kaçarken, üreticiler dağılan sürüyü toplamak için saatlerce uğraştı. Özellikle eşeklerin direnmesi ve koyunların farklı yönlere kaçması nedeniyle zaman zaman renkli görüntüler oluştu.

Üreticiler, geleneksel yöntemlerle hayvanları yönlendirerek tek tek kamyonlara bindirdi. Uzun uğraşların ardından hazırlıklarını tamamlayan besiciler, Erzincan yaylalarına doğru yola çıktı.

Bölgede her yıl yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalarda sürdürülen hayvancılık faaliyetleri kapsamında üretilen Erzincan Tulum Peyniri, Türkiye'nin önemli coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak

Planı bambaşka! Bu iddia doğruysa CHP'de taşlar yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı

Önce Özgür Özel ile görüştü, sonra çağrı yaptı
İran'da 'terör eylemi' ile suçlanan bir kişi idam edildi

Komşuda infaz! Protestocunun kalemini kırdılar
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi

CHP'li başkan harekete geçti! Kılıçdaroğlu için kesin ihraç talebi
AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi

"Özgür Özel anlaşmaya yakındı, bir isim mesaj gönderdi"
Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çifti Roma'da hayatlarını birleştirdi

Sessiz sedasız evlendiler! Hem de Roma'da
Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba

Söz kesildi! Süper Lig devinin ilk sürpriz transferi Real Madrid'den
Çorum FK'nın Süper Lig sevincini yarıda bırakan ölüm haberi

Çorum FK'nın Süper Lig sevincini yarıda bırakan ölüm haberi