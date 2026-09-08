Haberler

Erzincan’da turizm ve konaklama sektörü değerlendirildi

Erzincan’da turizm ve konaklama sektörü değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, kentte turizm ve konaklama sektörünün mevcut durumunun değerlendirildiği istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, kentte turizm ve konaklama sektörünün mevcut durumunun değerlendirildiği istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, ilgili kurumların yöneticileri, otel işletmecileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Erzincan'ın turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, konaklama sektörünün mevcut durumu ve sektörün geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmede, 2027 yılının Erzincan'da "Doğa ve Su Sporları Yılı" ilan edilmesi, otel işletmecilerini bir araya getirecek bir dernek kurulması ve mevcut konaklama kapasitesinin artırılması konuları değerlendirildi.

Kamu kurumları ile sektör temsilcileri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin de ele alındığı toplantıda, kente gelen ziyaretçilerin Erzincan'dan memnun ayrılması amacıyla hizmet sektöründe samimiyet, güler yüz ve misafirperverliğin ön plana çıkarılması gerektiği belirtildi.

Vali Aydoğdu, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Erzincan'ın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, Ergan Dağı ve turizm tesisleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Aydoğdu, kentin turizmde hak ettiği noktaya ulaşması ve yerli ve yabancı ziyaretçiler açısından daha güçlü bir cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla kamu, özel sektör ve diğer paydaşlarla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Turizmin ekonomik ve sosyal kalkınmanın yanı sıra istihdam ve kentin tanıtımı açısından da önemli olduğunu vurgulayan Aydoğdu, toplantıya katılan sektör temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar

Alevler durdurulamıyor! Plakasız araçlar bile gönderildi
Melania Trump'ı çileden çıkaran gece! Eşini asistanıyla özel alanda gördü

Melania'yı çileden çıkaran gece! Özel alanda görünce ipler koptu
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı

Skandal cenaze, Balkanları karıştırdı! Anında kararı aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması! 4 markadan 200 milyon TL

4 markayla reklam anlaşması yaptı: Alacağı para tam bir servet

TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

En büyüğü 9 yaşındaki 4 çocuğa yıllarca kabusu yaşattılar

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı

Göztepeli Gugeshashvili, kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız

Kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız
Trump: İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları sert bir şekilde düşecek

Trump tarih vermedi ama rakam verdi! Petrol için çarpıcı tahmin
Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu

Bir anda yok oldu! Canlı yayında kan donduran anlar