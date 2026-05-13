Erzincan'da sera marulunda hasat başladı

Erzincan'a bağlı Yeniköy köyünde seralarda yetiştirilen marullarda hasat mesaisi başladı. Yıllık 180 bin marul üretimiyle bölgenin sebze ihtiyacını karşılayan üreticiler memnun.

Merkeze bağlı Yeniköy köyünde üretim yapılan seralarda yetiştirilen marullar, işçiler tarafından toplanarak satışa hazırlanıyor.

Yıllık yaklaşık 180 bin marul üretiminin gerçekleştirildiği serada hasat edilen ürünler, Erzincan'ın yanı sıra çevre illerin sebze ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlıyor.

Üreticiler, seracılığın bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtirken, verimli geçen sezon nedeniyle memnuniyet duyduklarını ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
