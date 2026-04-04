Yeni doğan kuzularla birlikte besicilerde tatlı telaş yaşanıyor

Erzincan'da koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte kuzular da dünyaya gelmeye başladı.

Mart, nisan ayı itibarıyla 2026'nın kuzuları dünyaya gelirken, besicileri de tatlı bir telaş sardı. Emeklerinin karşılığını almaya başlayan besiciler, kuzularla adeta bir bebek gibi ilgileniyor. İlk defa kuzulayan bazı koyunlar yavrularına alışamazken, devreye üreticiler giriyor. Belli bir büyüklüğü ulaşan kuzular, ardından annelerinden ayrılıyor. Mart ayına kadar devam eden doğumların ardından kimi besici yaylaya çıkarken, kimi ise ağılda üretime devam ediyor.

"Kuzuların doğmasıyla birlikte tatlı bir telaş başladı"

Hayvancılık ile uğraştıklarını belirten besi yetiştiricisi İbrahim Koyun, "Hayvanlarımız doğmaya başladı. Hayvanlarımızın doğumu daha 1 ay boyunca devam eder. Genellikle gece doğum yapıyorlar. Biz de sürekli onları kontrol amaçlı ahıra gelip bakarız. Bu ay çok zor bir ay. Doğru düzgün yatamıyoruz. Hayvanların yeri ıslanmasın ve ishal olmasın diye sürekli kontrol ediyoruz. Zorlu kış şartları altında hayvanlarımıza bakıyoruz. Kuzuların doğmasıyla birlikte tatlı bir telaş başladı. Bu sene ilk etapta 60 tane kuzu doğdu. Toplamda da 400 tane hayvanımız var. Bir ay boyunca diğer hayvanlarımız da inşallah doğacaktır" dedi. - ERZİNCAN

