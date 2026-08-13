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Erzincanlı Arıcılar Bal Hasadı İçin Gün Sayıyor

Erzincanlı Arıcılar Bal Hasadı İçin Gün Sayıyor
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Erzincan'ın zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında arıcılık yapan üreticiler, ailelerinden uzakta doğayla iç içe zorlu koşullarda kolonilerin bakımını yaparak bal hasadı için hazırlanıyor. Yaklaşık 40 yıldır arıcılık yapan Cemalettin Çetin, hasada ağustosun 20'sinden sonra başlayacaklarını belirtti.

Erzincan'ın zengin bitki örtüsüne sahip yaylaları ve köylerinde arıcılık yapan üreticiler, sezonun bal hasadı için gün sayıyor.

Mayıs aylarında yaylalara ve derelerin yakınlarına çadır ve barakalar kuran arıcılar, kaliteli bal üretmek için ailelerinden uzakta, doğayla iç içe yaşamlarını sürdürüyor.

Bitki çeşitliliği ve su kaynakları bakımından elverişli bölgelere kamyonlarla kovanlarını taşıyan üreticiler, arı kolonilerinin gelişimi için yoğun mesai harcıyor.

Günün ilk ışıklarıyla kovanlarının başına geçen arıcılar, kolonilerin bakımını günlük olarak yaparak bal verimini artırmaya çalışıyor. Zorlu doğa koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren üreticiler, sezon boyunca elde ettikleri balı sonbaharda iç piyasaya sunarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Yaklaşık 40 yıldır arıcılık yaparak geçimini sağlayan Cemalettin Çetin, hasat için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Çetin, "Hasada da ağustosun 20'sinden sonra başlarız. Hasat için gün sayıyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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