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Erzincan'da kiraz hasadında bereketli sezon

Erzincan'da kiraz hasadında bereketli sezon
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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Üzümlü ilçesindeki kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi. Bu sezon kiraz üretiminde bolluk ve bereket yaşandığını belirten Koçaker, üreticilere bol kazançlı bir hasat sezonu diledi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Üzümlü ilçesindeki kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

Koçaker, ziyaret kapsamında kiraz üreticisi Turgut Öztaş ile görüşerek bahçelerdeki ürün gelişimini yerinde değerlendirdi.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Koçaker, bu sezon kiraz üretiminde bolluk ve bereket yaşandığını belirterek, üreticilerin emeklerinin verimli bir hasat dönemiyle karşılık bulduğunu ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeliyle birlikte üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Koçaker, tüm üreticilere bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir hasat sezonu diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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