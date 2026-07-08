Erzincan'da kiraz hasadında bereketli sezon

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Üzümlü ilçesindeki kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

Koçaker, ziyaret kapsamında kiraz üreticisi Turgut Öztaş ile görüşerek bahçelerdeki ürün gelişimini yerinde değerlendirdi.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Koçaker, bu sezon kiraz üretiminde bolluk ve bereket yaşandığını belirterek, üreticilerin emeklerinin verimli bir hasat dönemiyle karşılık bulduğunu ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeliyle birlikte üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Koçaker, tüm üreticilere bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir hasat sezonu diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı