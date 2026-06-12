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Tercan'da baraj ve gölet yüzde 100 doluluğa ulaştı

Tercan'da baraj ve gölet yüzde 100 doluluğa ulaştı
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Erzincan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Tercan Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. DSİ, su kaynaklarının tarımsal üretim için önemine dikkat çekti.

Erzincan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Tercan Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yağışların su kaynaklarına olumlu katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, yağışlar sonrası Tercan ilçesindeki Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin tam doluluğa ulaştığı ifade edildi.

Su kaynaklarının tarımsal üretim ve gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, suyun verimli kullanılması ve kaynakların korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, yağışların baraj ve göletlerdeki su seviyelerine önemli katkı sunduğunu belirterek, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin devam edeceğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYücel Kolcu:

su kaynaklarının korunması dedikleri güzel ama yönetim açısından bakılırsa baraj gölet doluluğu tek başına yeterli olmaz belki daha uzun vadeli planlamaya ihtiyaç vardır

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Haber YorumlarıNizamettin İnan:

bizim köyde çiftçi olan insanlar senelerdir su sıkıntısı çekiyor bu haberi okuyunca umut bağladık ama bir de uygulamaya kalsa ne olur merak ettim

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Haber YorumlarıHale Aricilik:

yüzde 100 doluluğa ulaştı güzel haber ama bunların iyi yönetilip yönetilmeyeceği meçhul ?? umarım kurallar düzgün uygulanıyor

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