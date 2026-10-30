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Erzincan'da arıcılık destekleme başvuruları 6 Kasım 2026'ya kadar uzatıldı

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Erzincan'da arıcılık destekleme başvuruları 6 Kasım 2026'ya kadar uzatıldı
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Bakanlığın 2026 arıcılık destekleme takvim güncellemesiyle üreticilerin başvuru süresi 6 Kasım 2026'ya kadar uzatıldı. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcıların başvurularını 6 Kasım 2026'ya kadar tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2026 yılı arıcılık destekleme iş takviminde yapılan güncellemeyle üreticilerin başvuru süresi uzatıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıcılık desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticiler için başvuru süresinin 6 Kasım 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.

Güncellenen takvime göre destekleme başvuruları 7 Eylül-6 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak. Birlikler tarafından başvuru dilekçeleri 9-13 Kasım tarihlerinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilecek.

Arılı kovan tespit işlemleri 1 Mayıs-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek, İcmal-1 ise 16-27 Kasım tarihlerinde hazırlanacak.

Takvimin devamında askı süreci 30 Kasım-11 Aralık, itirazların alınması ve değerlendirilmesi 14-18 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

İcmal-2'nin 21-25 Aralık tarihlerinde hazırlanarak İl Müdürlüğüne gönderileceği, İcmal-3'ün ise 28 Aralık 2026-6 Ocak 2027 tarihleri arasında Bakanlığa iletileceği kaydedildi.

Açıklamada, desteklemeden yararlanmak isteyen arıcıların güncellenen takvimi dikkate alarak başvurularını 6 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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