Erzincan'da 220 üreticiye 779 bin 520 sebze fidesi dağıtıldı

Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 220 üreticiye toplam 779 bin 520 adet kapya biber ve domates fidesi dağıtıldı. Projenin amacı, sebze üretimini artırmak ve tarımsal verimliliği güçlendirmek.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında düzenlenen fide dağıtım töreni, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Programa, Erzincan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje kapsamında 120 üreticiye 400 bin 896 adet domates fidesi, 100 üreticiye ise 378 bin 624 adet kapya biber fidesi verildi.

Yetkililer, destekle sebze üretiminin artırılması, üreticilerin maliyetlerinin azaltılması ve tarımsal verimliliğin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Tören, fide dağıtımının ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
