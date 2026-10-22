Erzincan Çayırlı'da ayçiçeği hasadında biçerdöver denetimi sürüyor

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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde devam eden ayçiçeği hasadında, ürün kayıplarının önüne geçmek amacıyla biçerdöver kontrolleri sürdürülüyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çayırlı ilçesinde devam eden ayçiçeği hasadı kapsamında biçerdöver denetimlerine devam ediyor. Hasat sürecinde dane kaybının önlenmesi ve ürünün en verimli şekilde toplanması amacıyla sahada çalışan biçerdöverler düzenli olarak kontrol ediliyor.

Üreticilerin emeğinin korunması, hasat sırasında yaşanabilecek ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefiyle gerçekleştirilen denetimlerde, biçerdöverlerin hasat işlemleri takip ediliyor.

Yetkililer tarafından yürütülen kontrollerle hem ürün kaybının azaltılması hem de hasat döneminin daha verimli geçirilmesi amaçlanıyor. Çayırlı ilçesinde ayçiçeği hasadı boyunca denetimlerin devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı